Het monteren van de ketting van de CNS 36-35 accu-aangedreven kettingzaag op het 35 cm lange blad is snel en eenvoudig dankzij het gereedschaploze kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de lage terugslagketting is ook indrukwekkend.