Ketting CNS 36-35
Garandeert elke keer de hoogste kwaliteit: de ketting van de CNS 36-35 accu-aangedreven kettingzaag op zijn 35 cm lange blad. Met een laag terugslageffect en kettingspansysteem dat geen gereedschap vereist.
Het monteren van de ketting van de CNS 36-35 accu-aangedreven kettingzaag op het 35 cm lange blad is snel en eenvoudig dankzij het gereedschaploze kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de lage terugslagketting is ook indrukwekkend.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige ketting
- Bereik altijd de hoogste kwaliteit sneden met kettingzagen van Kärcher.
Ketting kan zonder gereedschap worden vervangen
- De ketting vervangen gaat moeiteloos.
Laag terugslageffect
- Lage terugslag en hoge prestaties tegelijkertijd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|480 x 35 x 5
Toepassingen
- Kleine bomen vellen
- Takken
- Brandhout