Ketting PSW 18-20
Lage trillingen en eenvoudig te vervangen: de ketting voor het mes van 20 cm op de PSW 18-20 accupaalzaag zorgt elke keer voor hoogwaardige zaagsneden.
De ketting voor de PSW 18-20 accu-aangedreven paalzaag kan snel en moeiteloos worden bevestigd dankzij het eenvoudige kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de ketting is ook indrukwekkend.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige ketting
- Bereik altijd sneden van de hoogste kwaliteit met de accu-aangedreven paalzaag van Kärcher.
De ketting vervangen is eenvoudig
- De ketting vervangen door het eenvoudige kettingspansysteem gaat moeiteloos.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 35 x 5
Toepassingen
- Takken