Levensmiddellen spuitlans, 1050 mm, Draaibaar
1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.
1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|300
|Lengte (mm)
|1050
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Handgreep
|Draaibaar
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1