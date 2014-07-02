Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)
Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.
Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Het straalsproeieropzetstuk is aangesloten aan de lans (vervangt de hogedruk sproeier).
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
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