Oppervlaktereiniger FRV 30
Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoelen van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
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Reserveonderdelen Oppervlaktereiniger FRV 30
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