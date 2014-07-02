Riooleinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 140 bar

30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..

30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad M22x1.5
Lengte (m) 30
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,4
Reserveonderdelen Riooleinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 140 bar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.