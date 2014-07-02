Riooleinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 140 bar
30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..
30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|140
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Lengte (m)
|30
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,4
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Riooleinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 140 bar
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