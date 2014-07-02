Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele PVC-hogedrukslang
  • Minimaal gewicht en praktisch in gebruik.
  • Drukbestendig tot 120 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad M22x1.5
Lengte (m) 20
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,7
Reserveonderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.