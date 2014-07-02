Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u
Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1300
|Materiaal
|natuurlijk haar
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u
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