Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u

Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 900 - 1300
Materiaal natuurlijk haar
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Reserveonderdelen Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.