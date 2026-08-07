Rubber strip voor raamsproeier

Rubberen aftreklip voor het raammondstuk van de stoomreiniger

De rubberen stripvoor het raammondstuk van de stoomreiniger kan indien nodig worden vervangen. Voor eindeloos streeploze glasreiniging gedurende vele, vele jaren.

Kenmerken en voordelen
Rubberen wisser
  • Voor het vervangen van een versleten wisserblad
  • Streeploze reiniging
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Grijs
Afmetingen (L × B × H) (mm) 257 x 21 x 9
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels