Sproeierset voor natstraalset 050
Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.
Deze sproeierset verbetert de prestaties van de Kärcher nastraalvoorziening. Het bestaat uit een straalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Sproeierset voor natstraalset 050
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