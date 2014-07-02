Sproeierset voor natstraalset 050

Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.

Deze sproeierset verbetert de prestaties van de Kärcher nastraalvoorziening. Het bestaat uit een straalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Reserveonderdelen Sproeierset voor natstraalset 050 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.