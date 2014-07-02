Sproeierset voor natstraalset 080
Straalpakket voor straalsproeier voor artikelen 28 / 29. Bestaat uit straalsproeier en sproeielement – alleen leverbaar in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/ -022
De speciale sproeierset voor optimale prestaties van de natstraalset. Bestaat uit natstraalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met natstraalset 4.762-010/-022.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
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Reserveonderdelen Sproeierset voor natstraalset 080
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