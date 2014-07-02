Sproeiersets voor natstraalset 070
Bestaat uit straalsproeier en sproeielement, alleen voor gebruik met straalsproeieropzetstuk 4762-010/-022
De speciale sproeierset voor optimale prestaties van de natstraalset. Bestaat uit natstraalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met natstraalset 4.762-010/-022.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
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Reserveonderdelen Sproeiersets voor natstraalset 070
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