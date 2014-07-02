Sproeiersets voor natstraalset 070

Bestaat uit straalsproeier en sproeielement, alleen voor gebruik met straalsproeieropzetstuk 4762-010/-022

De speciale sproeierset voor optimale prestaties van de natstraalset. Bestaat uit natstraalsproeier en opzetstuk. Alleen in combinatie met natstraalset 4.762-010/-022.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Reserveonderdelen Sproeiersets voor natstraalset 070 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.