Vachtreinigingsborstel
De vacht grondig borstelen: met de vachtreinigingsborstel verwijdert u ook hardnekkig vuil uit de vacht.
Met de velreinigingsborstel kunt u hardnekkig vuil heel eenvoudig uit de vacht kammen. Het aangenaam zachte rubber is flexibel en past zich aan het dier aan. De roestvrije stalen pennen met noppen voelen voor het dier aangenaam aan. En de handgreep kan aan verschillende gebruikers worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Borstel voor vachtreiniging
- Verwijdert hardnekkig vuil uit de vacht.
Roestvrije stalen pennen met noppen
- Aangenaam voor het huisdier.
Verstelbare handgreep
- Kan aan verschillende gebruikers worden aangepast.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|131 x 83 x 50
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Huisdieren/honden