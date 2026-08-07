Bij een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60 °C ontketent de nieuwe Performance vuilfrees (sproeier maat 028) zijn volle vermogen. Dankzij de roterende puntstraal betekent dit 10 keer meer reinigingskracht. Hij levert ook tot 50 procent meer reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. Interne vermogensverliezen zijn geminimaliseerd en de straalkwaliteit is aanzienlijk verbeterd. En het keramische mondstuk en de keramische lagerring zorgen voor een extreem lange levensduur.