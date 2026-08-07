Vuilfrees, Klein, 028
Volle kracht tegen het meest hardnekkige vuil: nieuwe Performance vuilfrees met mondstukgrootte 028 maakt indruk met tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.
Bij een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60 °C ontketent de nieuwe Performance vuilfrees (sproeier maat 028) zijn volle vermogen. Dankzij de roterende puntstraal betekent dit 10 keer meer reinigingskracht. Hij levert ook tot 50 procent meer reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. Interne vermogensverliezen zijn geminimaliseerd en de straalkwaliteit is aanzienlijk verbeterd. En het keramische mondstuk en de keramische lagerring zorgen voor een extreem lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
- Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
- Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
- Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
- Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Mondstukgrootte ( )
|28
|Grootte
|Klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|90 x 57 x 57