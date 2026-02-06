Hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp Plus
Ideaal voor beheerders van gebouwen, in de groenvoorziening of voor gemeentelijke diensten: Onze eerste professionele accu-hogedrukreiniger HD 4/11 C Battery. Werkt zelfvoorzienend, zonder netstroom.
Onze HD 4/11 C Bp Battery is de eerste accu-hogedrukreiniger die voor professionele toepassingen geschikt is. De hogedrukreiniger kan staand en liggend worden gebruikt en overtuigt met een aantal hoogwaardige uitrustingskenmerken zoals een messing cilinderkop, automatische drukontlasting en een uitgekiend opbergsysteem voor toebehoren. Eveneens aan boord: Het EASY!Force-hogedrukpistool, die de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren en de EASY!Lock-snelkoppelingen die zich - in vergelijking met conventionele koppelingen - 5 keer sneller laten bedienen zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. Het apparaat is ideaal voor de beheerders van gebouwen, in de groenvoorziening, maar ook voor gemeentelijke diensten en werkt op 2 krachtige 36-volt lithium-ion accu's die niet bij de levering zijn inbegrepen. De accu's uit ons 36-volt accuplatform zijn compatibel met andere apparaten uit dezelfde serie en garanderen uitstekende reinigingsprestaties en lange werktijden. Voor lichtere vervuiling raden we aan de eco!efficiency-stand te gebruiken om zo de looptijd van de accu tot max. 34 minuten te verlengen.
Kenmerken en voordelen
36-volt accuplatformHoge reinigingsprestaties en lange looptijden. Accu's uitwisselbaar tussen de verschillende type apparaten. Tijdbesparende snellader
De zuinige en economische eco!efficiency-standSpaart energie en verlengt de looptijd van de accu. Verminderd reinigingsvermogen voor lichtere vervuiling
KwaliteitDe automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Messing cilinderkop van hoge kwaliteit. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Draagbaarheid
- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
Maximale flexibiliteit.
- Zelfvoorzienende hogedrukreiniging, onafhankelijk van netstroom.
- Kortere make-ready tijden, omdat het aansluiten van netsnoeren niet nodig is.
- Bij gebruikmaking van een aanzuigslang voor externe waterbronnen is het ook mogelijk om volledig zelfvoorzienend te werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Wateropbrengst (l/u)
|320 - 400
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Vermogen (kW)
|1,6
|Waterinlaat
|3/4″
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Looptijd per acculading (min)
|30 (7,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|kabellengte van acculader (m)
|1,2
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|20,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Spuitlans: 840 mm
- Vuilfrees
- Aanzuigslang
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Zelfvoorzienende, mobiele hogedrukreiniging voor bijvoorbeeld beheerders van gebouwen, in de groenvoorziening of in de gemeentelijke sector.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen HD 4/11 C Bp Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.