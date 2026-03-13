XH 10, Slangverlenging (voor 2010)
Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Versterkt met textielvlechtwerk, met knikbescherming en messing koppeling voor duurzaamheid.
Vergroot de actieradius van de hogedrukslang. Gewoon aansluiten tussen het hogedrukpistool met clips en hogedrukslang - ook geschikt voor apparaten met haspel. Robuuste DN-8-kwaliteitsslang, versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knik in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Druk tot 160 bar, temperaturen tot 60 °C. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers K 2 - K 7- ook voor hogedrukreinigers met een slanghaspel.
Kenmerken en voordelen
10 verlengslang
- Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
DN-8 kwaliteitsslang met textielen vlechtwerk
- Lange levensduur
Bescherming tegen knikken
- Beschermt de slang tegen knikken
Messing aansluiting
- Extreem duurzaam en van hoge kwaliteit
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|10
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 75