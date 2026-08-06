De stofafzuiginstallatie ID 130/22 beschikt over een krachtige en energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die ook geschikt is voor continu gebruik in drie ploegen. De draaistroommachine en mobiele installatie met een opgenomen vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (MAK > 0,1 mg/m³). Door zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Een effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter wordt gerealiseerd door een handmatig schudmechanisme. De 170 liter grote opvangbak kan eenvoudig en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen en dankzij het afzetchassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal.