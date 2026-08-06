Ontstoffingssysteem ID 130/22
De verrijdbare RE 120 D 2.2 zuigt grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijke stoffen (AGW > 0,1 mg/m³) op. Robuust, onderhoudsvriendelijk en draaistroom aangedreven.
De stofafzuiginstallatie ID 130/22 beschikt over een krachtige en energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die ook geschikt is voor continu gebruik in drie ploegen. De draaistroommachine en mobiele installatie met een opgenomen vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (MAK > 0,1 mg/m³). Door zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Een effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter wordt gerealiseerd door een handmatig schudmechanisme. De 170 liter grote opvangbak kan eenvoudig en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen en dankzij het afzetchassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffenStofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Eenvoudige afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|370 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Containerinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale diameter aansluiting
|DN 140
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|158
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|163
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Uitvoering
- Filters: Patroonfilter
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW > 0,1 mg/m³)
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof