Ontstoffingssysteem ID 130/22

De verrijdbare RE 120 D 2.2 zuigt grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijke stoffen (AGW > 0,1 mg/m³) op. Robuust, onderhoudsvriendelijk en draaistroom aangedreven.

De stofafzuiginstallatie ID 130/22 beschikt over een krachtige en energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die ook geschikt is voor continu gebruik in drie ploegen. De draaistroommachine en mobiele installatie met een opgenomen vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (MAK > 0,1 mg/m³). Door zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Een effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter wordt gerealiseerd door een handmatig schudmechanisme. De 170 liter grote opvangbak kan eenvoudig en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen en dankzij het afzetchassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal.

Kenmerken en voordelen
Ontstoffingssysteem ID 130/22: Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Ontstoffingssysteem ID 130/22: Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Ontstoffingssysteem ID 130/22: Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Eenvoudige afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 370 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 33 / 3,3
Containerinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Aansluiting Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale diameter aansluiting DN 140
geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder accessoires (kg) 158
Gewicht inclusief verpakking (kg) 163
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170 x 790 x 1580

Uitvoering

  • Filters: Patroonfilter
Ontstoffingssysteem ID 130/22
Ontstoffingssysteem ID 130/22
Videos
Toepassingen
  • Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW > 0,1 mg/m³)
  • Voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof
Accessoires