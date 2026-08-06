ID 30/30 Afc: een mobiele stofafzuiger voor industriële bewerkingsmachines. Met een betrouwbare zijkanaalverdichter die het benodigde zuigvermogen levert, worden stoffen en spanen afgezogen. Een schakelkast met automatische filterschudder zorgt voor een lange levensduur van de filters. Op aanvraag zijn een filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau verkrijgbaar. De machine is leverbaar in verschillende prestatie- en filterklassen (tot filterklasse “H” voor het afscheiden van kankerverwekkende stoffen).