Ontstoffingssysteem ID 30/30 Afc
De ID 30/30 Afc stofafzuiger is een mobiele machine voor het veilig afzuigen van hardnekkige stoffen en spanen op bewerkingsmachines. De zijkanaalverdichter maakt dit mogelijk.
ID 30/30 Afc: een mobiele stofafzuiger voor industriële bewerkingsmachines. Met een betrouwbare zijkanaalverdichter die het benodigde zuigvermogen levert, worden stoffen en spanen afgezogen. Een schakelkast met automatische filterschudder zorgt voor een lange levensduur van de filters. Op aanvraag zijn een filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau verkrijgbaar. De machine is leverbaar in verschillende prestatie- en filterklassen (tot filterklasse “H” voor het afscheiden van kankerverwekkende stoffen).
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
- Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
- Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang.
- Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Handige filterreiniging met elektrische trilmotor
- Efficiënte, handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|87,5 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|50
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|170
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|170,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|915 x 777 x 1938