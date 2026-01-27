Ideaal voor de tussentijdse reiniging van kalkhoudende vloeren met een eenschijfsmachine en sproeier: het vloeibare FloorPro kristallisatiemiddel RM 749 van Kärcher. Het sterk zure middel voor droge kristallisatie lost het gebonden calciumcarbonaat op in de oppervlaktelaag van vloeren van bijvoorbeeld marmer, terrazzo of kunststeen. In combinatie met de mechanische vloerreinigingsmachine resulteert dit in chemische en mechanische verdichting en daaropvolgende verharding van het oppervlak. Doffe en matte vloeren worden glanzende vloeren die ook harder en slijtvaster zijn. Vervuiling wordt verminderd, waardoor onderhoudsreiniging eenvoudiger wordt.