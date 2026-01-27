Vloeren
Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd worden de reinigingsapparaten en de te reinigen oppervlakken optimaal beschermt.
Vlekverwijdering
Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd worden de reinigingsapparaten en de te reinigen oppervlakken optimaal beschermt.
Onderhoudsreiniger
universeel inzetbaar; voor onderhoudsreiniging van alle waterbestendige harde en elastische vloeren; zeer zuinig in gebruik; streepvrije reiniging; bijzonder schuimarm, maakt vet-, olie- en minerale vervuiling goed los; droogt snel
Tussentijdse reiniging en onderhoud / Sproei-reiniger
Reiniging en verzorging in één; verwijdert schoen- en loopsporen; brengt verzorgende film met grote dekkracht aan: antislip; vuilwerend; slijtvast
Basisreinigingsmiddel
krachtige basisreiniging; sterke vervuiling; verwijdert zelfs hardnekkige resten; zeer efficiënt; wax en dergelijke eenvoudig verwijderen; schuimarm; milieuvriendelijk; frisse geur
Onderhoudsproduct
Middel voor verzorging en bescherming van harde en elastische vloerbedekkingen; uitstekende dekkracht, hechting, slip- en slijtvastheid; verhoogde bestendigheid; antislip, vuilwerend, slijtvast; de vloer is harder en kan zwaarder worden belast