Tussentijdse reiniging en onderhoud / Sproei-reiniger

Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd worden de reinigingsapparaten en de te reinigen oppervlakken optimaal beschermt.