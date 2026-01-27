Onze beschermingsdispersie FloorPro Extra RM 782 is een zeer robuuste, hoogglanzende polymeercoating voor veerkrachtige vloeren zoals linoleum of PVC. Dankzij het zeer hoge vaste stofgehalte zijn slechts 1 tot 2 lagen die handmatig worden aangebracht met een vlakke mop of een wisser voldoende om vloeren duurzaam te beschermen. Het sterk hechtende product voor veegonderhoud heeft ook antislipeigenschappen volgens DIN 51131, DIN EN 13893 en DIN 18032 (afhankelijk van de vloerbedekking) en verhoogt de weerstand van de vloerbedekking tegen alcohol en ontsmettingsmiddelen aanzienlijk. De korte droogtijd zorgt ervoor dat de behandelde oppervlakken snel weer beloopbaar zijn.