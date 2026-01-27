Hoogalkalische FloorPro banden- en schuursporenverwijderaar RM 776, speciaal ontwikkeld voor de noodzakelijke en basisreiniging van industriële vloeren, vloeiende en cementdekvloeren en oppervlakken bedekt met epoxyhars. De afscheidingsvriendelijke speciaalreiniger wordt volgens de 2-stapsmethode verwerkt: hij wordt met de spuit aangebracht voordat het vuil na een beheersbare inwerktijd met de schrobzuigmachine wordt verwijderd. Op deze manier verwijdert het zeer effectieve reinigingsmiddel rubberen slijtsporen en markeringen van industriële vrachtwagens volledig, evenals resten van plakband en zware olie- en roetvervuiling. Bij het gebruik van de FloorPro banden- en schuurverwijderaar RM 776 profiteren metaal- en verfverwerkende bedrijven ook van de formulering, die geen siliconen bevat.