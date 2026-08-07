FloorPro verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 200l
Speciale reiniger voor het verwijderen van rubberen slijtsporen en markeringen van industriële vrachtwagens. Ook plakbandresten en zware olie- en roetverontreinigingen worden effectief verwijderd.
Hoogalkalische FloorPro banden- en schuursporenverwijderaar RM 776, speciaal ontwikkeld voor de noodzakelijke en basisreiniging van industriële vloeren, vloeiende en cementdekvloeren en oppervlakken bedekt met epoxyhars. De afscheidingsvriendelijke speciaalreiniger wordt volgens de 2-stapsmethode verwerkt: hij wordt met de spuit aangebracht voordat het vuil na een beheersbare inwerktijd met de schrobzuigmachine wordt verwijderd. Op deze manier verwijdert het zeer effectieve reinigingsmiddel rubberen slijtsporen en markeringen van industriële vrachtwagens volledig, evenals resten van plakband en zware olie- en roetvervuiling. Bij het gebruik van de FloorPro banden- en schuurverwijderaar RM 776 profiteren metaal- en verfverwerkende bedrijven ook van de formulering, die geen siliconen bevat.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|224,8
Eigenschappen
- Krachtige speciale reiniger voor het verwijderen van banden- en schuursporen
- Lost rubberen schuursporen en markeringen van industriële vrachtwagens op
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Verwijdert was- en polymeercoatings
- Verwijdert effectief plakbandresten
- Kan ook worden gebruikt voor reiniging na de bouw
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Reinigen van vloeren