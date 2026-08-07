VehiclePro Velgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic, 20l
Alkalische velgenreiniger voor alle gecoate lichtmetalen en stalen velgen. Grondige en zachte verwijdering van het meest hardnekkige vuil op velgen, b.v. B. ingebrand remstof.
De alkalische VehiclePro velgenreiniger RM 801 Classic, voor het effectief en snel verwijderen van veelvoorkomende verontreinigingen door remstof, bandenslijtage of strooizout en kalkvlekken op voertuigvelgen: de alkalische VehiclePro velgenreiniger RM 801 Classic. De zeer effectieve reiniger is zacht voor velgen en tast geen ongecoate betonnen vloeren of stalen wielkasten aan. RM 801 is geschikt voor gebruik in wasinstallaties voor voertuigen, zelfbedieningswasstations en voor gebruik met sproeiers en is voor 90 procent biologisch afbreekbaar - oppervlakteactieve stoffen aanwezig in overeenstemming met EEG 648/2004. Met een reinigingsprestatie van ongeveer 400 velgen per liter is de gevestigde standaardreiniger ook zeer productief en zuinig.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (kg)
|21,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Materiaalvriendelijk
- Tast ongecoate betonnen vloeren en stalen wielgoten niet aan
- Snel effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
- NTA-vrij
- VDA-conform
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Velgenreiniging