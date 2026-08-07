De alkalische VehiclePro velgenreiniger RM 801 Classic, voor het effectief en snel verwijderen van veelvoorkomende verontreinigingen door remstof, bandenslijtage of strooizout en kalkvlekken op voertuigvelgen: de alkalische VehiclePro velgenreiniger RM 801 Classic. De zeer effectieve reiniger is zacht voor velgen en tast geen ongecoate betonnen vloeren of stalen wielkasten aan. RM 801 is geschikt voor gebruik in wasinstallaties voor voertuigen, zelfbedieningswasstations en voor gebruik met sproeiers en is voor 90 procent biologisch afbreekbaar - oppervlakteactieve stoffen aanwezig in overeenstemming met EEG 648/2004. Met een reinigingsprestatie van ongeveer 400 velgen per liter is de gevestigde standaardreiniger ook zeer productief en zuinig.