De RBS 6000 is een handbediende reinigingsinstallatie met één wasborstel voor vrachtwagens. Deze installatie is ontworpen en ontwikkeld op basis van Kärchers expertise in wastechnologie voor voertuigen. Er is vooral aandacht besteed aan de voorzichtige verwijdering van de vuilfilm met draaiende wasrollen. Deze installatie vormt de ideale oplossing voor de snelle en grondige volledige reiniging (zijkanten, voorkant en achterkant) van kleine wagenparken. Bij elk wasproces waarbij water en reinigingsmiddelen worden gebruikt tijdens de wascyclus, ontstaat een agressieve omgeving. Daarom besteedtKärcher bijzonder veel aandacht aan een optimale bescherming tegen slijtage en roest van de onderdelen van de wasinstallatie. Het frame bestaat daarom uit een gelaste aluminiumconstructie. De compacte constructie op een stevig chassis met 6 geleiderollen staat garant voor een hoge stabiliteit. De RBS6000 kan eenvoudig worden verplaatst met behulp van vier zwenkwielen (waarvan 2 vergrendelbaar). Twee bijkomende wielen zorgen voor een uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid tijdens het wasproces. De voorwaartse beweging langs het voertuig wordt ondersteund door de draaibeweging van de borstel. Uit de ideeën van onze industriële ingenieurs is een installatie met een aantrekkelijke vormgeving in combinatie met een hoge gebruiksveiligheid en optimale hanteerbaarheid ontstaan. Dat bewijst het vermaarde Duitse testcertificaat "GS-Gütesiegel". De borstels (beweging links en rechts) zijn voorzien van dodemansschakelaars aan beide zijden. De watertoevoer kan worden onderbroken met een schuifkraan. Een doseerpomp voegt reinigingsmiddel toe aan het water. Handgrepen bedekt met kunststof, een chassisframe met afgeronde hoeken en afstandsrollen beschermen de operator en het voertuig. De borstelas met dubbele ondersteuning wordt aangedreven met een tandwielmotor met zelfdichtende kettingaandrijving. De wit-geel gekleurde borstel (diameter in werking ca. 1.000 mm) bestaat uit geprofileerde borstelharen uit polyethyleen bevestigd op afzonderlijk vervangbare halve kokers.