Truckwash RBS 6014
De perfecte reinigingsoplossing voor het snel en voorzichtig reinigen van de buitenkant van bedrijfsvoertuigen. De RBS is het best geschikt voor kleine wagenparken bestaande uit bussen, vrachtwagens, vrachtwagens met trailer of vrachtwagen met oplegger. Met de machine kunnen voertuigen met een maximale hoogte van 4,20 m worden gewassen.
De RBS 6000 is een handbediende reinigingsinstallatie met één wasborstel voor vrachtwagens. Deze installatie is ontworpen en ontwikkeld op basis van Kärchers expertise in wastechnologie voor voertuigen. Er is vooral aandacht besteed aan de voorzichtige verwijdering van de vuilfilm met draaiende wasrollen. Deze installatie vormt de ideale oplossing voor de snelle en grondige volledige reiniging (zijkanten, voorkant en achterkant) van kleine wagenparken. Bij elk wasproces waarbij water en reinigingsmiddelen worden gebruikt tijdens de wascyclus, ontstaat een agressieve omgeving. Daarom besteedtKärcher bijzonder veel aandacht aan een optimale bescherming tegen slijtage en roest van de onderdelen van de wasinstallatie. Het frame bestaat daarom uit een gelaste aluminiumconstructie. De compacte constructie op een stevig chassis met 6 geleiderollen staat garant voor een hoge stabiliteit. De RBS6000 kan eenvoudig worden verplaatst met behulp van vier zwenkwielen (waarvan 2 vergrendelbaar). Twee bijkomende wielen zorgen voor een uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid tijdens het wasproces. De voorwaartse beweging langs het voertuig wordt ondersteund door de draaibeweging van de borstel. Uit de ideeën van onze industriële ingenieurs is een installatie met een aantrekkelijke vormgeving in combinatie met een hoge gebruiksveiligheid en optimale hanteerbaarheid ontstaan. Dat bewijst het vermaarde Duitse testcertificaat "GS-Gütesiegel". De borstels (beweging links en rechts) zijn voorzien van dodemansschakelaars aan beide zijden. De watertoevoer kan worden onderbroken met een schuifkraan. Een doseerpomp voegt reinigingsmiddel toe aan het water. Handgrepen bedekt met kunststof, een chassisframe met afgeronde hoeken en afstandsrollen beschermen de operator en het voertuig. De borstelas met dubbele ondersteuning wordt aangedreven met een tandwielmotor met zelfdichtende kettingaandrijving. De wit-geel gekleurde borstel (diameter in werking ca. 1.000 mm) bestaat uit geprofileerde borstelharen uit polyethyleen bevestigd op afzonderlijk vervangbare halve kokers.
Kenmerken en voordelen
InstelwielMaakt verticale contourdetectie en kantelmechanisme mogelijk. Voertuigfronten met hoeken tot 10 ° zijn gemakkelijk te bereiken.
Dosering wasmiddelReinigingsmiddel kan indien nodig worden toegevoegd met een doseerpomp.
Bedienings- en veiligheidsgreepBorstelrotatie ondersteunt de machinist tijdens de eenvoudige voorwaartse beweging van het systeem. Zodra de greep wordt losgelaten, stopt de borstel met draaien
Licht aluminium ontwerp
- Uiterst bestand tegen invloeden van buitenaf.
- De halfwandige bekleding beschermt de machinist betrouwbaar tegen spatwater.
Vier zwenkwielen en 2 spoorwielen
- Uitstekende wendbaarheid en goede stabiliteit.
- Hoge richtingsstabiliteit tijdens het wassen van het voertuig.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoogte van de installatie (mm)
|4370
|Washoogte (mm)
|4205
|benodigde wasruimte (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Frequentie (Hz)
|50
|Spanning (V)
|400
Verpakkingsinhoud
- Schakelkast
- Wielen, standaard hoogte
Uitvoering
- Aantal wasborstels: 1 Stuk(s)
- Aangepaste borstelconfiguratie
- Hellingsverstelling met stelwiel
- Stuurwielen: 4 Stuk(s)
- Steunwielen: 2 Stuk(s)
Toepassingen
- Voor handmatig bediende externe reiniging van bedrijfsvoertuigen