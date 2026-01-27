Onze zuinige, zure VehiclePro velgenreiniger RM 800 maakt indruk met de hoogste en tegelijkertijd materiaalvriendelijke effectiviteit bij het reinigen van voertuigen. Het is geschikt voor zelfbedieningsautowasstraten en voor gebruik met sproeiers bij het wassen van bedrijfswagens en vormt een actief reinigend schuim dat typisch vuil zoals remstof, bandenslijtage, kalkaanslag of agressieve afzettingen van winters strooizout snel en veilig verwijdert. De materiaalvriendelijke eigenschappen beschermen niet alleen de velgen van auto's en bedrijfswagens, maar tasten ook ongecoate betonnen vloeren of wielkasten van roestvrij staal niet aan. De ingrediënten van de standaardreiniger zijn voor 90 procent biologisch afbreekbaar - bevatten oppervlakteactieve stoffen volgens EEG 648/2004. Met een reinigingscapaciteit van ongeveer 400 velgen per liter is de VehiclePro RM 800 velgenreiniger ook zeer productief en zuinig.