VehiclePro velgenreiniger zuur RM 800, 200l
Zure velgenreiniger voor het voorzichtig verwijderen van veel voorkomende vervuilingen zoals remstof, bandenslijtage, kalkaanslag of strooizout.
Onze zuinige, zure VehiclePro velgenreiniger RM 800 maakt indruk met de hoogste en tegelijkertijd materiaalvriendelijke effectiviteit bij het reinigen van voertuigen. Het is geschikt voor zelfbedieningsautowasstraten en voor gebruik met sproeiers bij het wassen van bedrijfswagens en vormt een actief reinigend schuim dat typisch vuil zoals remstof, bandenslijtage, kalkaanslag of agressieve afzettingen van winters strooizout snel en veilig verwijdert. De materiaalvriendelijke eigenschappen beschermen niet alleen de velgen van auto's en bedrijfswagens, maar tasten ook ongecoate betonnen vloeren of wielkasten van roestvrij staal niet aan. De ingrediënten van de standaardreiniger zijn voor 90 procent biologisch afbreekbaar - bevatten oppervlakteactieve stoffen volgens EEG 648/2004. Met een reinigingscapaciteit van ongeveer 400 velgen per liter is de VehiclePro RM 800 velgenreiniger ook zeer productief en zuinig.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|233,8
Eigenschappen
- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Snel effectief
- Materiaalvriendelijk
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Velgenreiniging