WaterPro splijtmiddel, poeder RM 846, 20kg
Het reactiemiddel voor het behandelen van met minerale olie vervuild waswater. Er worden grote en stabiele vlokken gevormd die gemakkelijk uitgefilterd kunnen worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (kg)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|8,7
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|20,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|750 x 450 x 120
Eigenschappen
- Zeer effectief reactiescheidingsmiddel voor emulsiescheidingsinstallaties (ASA 600, HDR 777)
- Bijzonder geschikt voor recycling en afvalwaterzuivering van sterk met minerale olie verontreinigd water (koolwaterstoffen tot 100 mg/l)
- Behaalt een helder en hoogwaardig hergebruikwater
- Extreem snelle vlokvorming en eenvoudig te filteren
- Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor afvalwaterkwaliteit
- Ongeveer 50% van de reinigende stoffen blijft in het gerecyclede water. Dit maakt een lagere dosering van nieuw reinigingsmiddel mogelijk.
- Poedervormig
- Speciaal afgestemd op Kärcher-systemen
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Toepassingen
- Water recycling