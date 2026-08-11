Water
Kärcher heeft de juiste behandelingschemicaliën in het assortiment om installaties continu storingsvrij te laten werken en een optimaal behandelingsresultaat te bereiken. Deze producten hebben zich gedurende vele jaren bewezen als beste oplossing en zijn geoptimaliseerd voor de verschillende soorten toepassingen en installaties
Waterrecycling
Kärcher heeft de juiste behandelingschemicaliën in het assortiment om installaties continu storingsvrij te laten werken en een optimaal behandelingsresultaat te bereiken. De producten ondersteunen de vorming van vlokken die gemakkelijk kunnen worden uitgefilterd, en reduceren de microbiële belasting in gezuiverd grijswater.
Drinkwaterbehandeling
De producten van Kärcher ondersteunen de waterbehandeling van WPC-installaties Ze verbeteren de kwaliteit van onbehandeld water, verlengen de levensduur van de membranen en voorkomen de vorming van ziektekiemen in het behandelde drinkwater.