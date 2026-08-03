Izuzetno kvalitetan i dugotrajan hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki, napravljen od nerđajućeg čelika i PEEK plastike, proširuje mogućnosti naših profesionalnih kompresorskih čistača – čak i onih najmanjih sa manjom potrošnjom vode. Pogonska jedinica sa integrisanom mlaznom polugom za savršeno raspršivanje vode omogućava korišćenje nastavaka s četkama različite tvrdoće, a zahvaljujući sistemu za brzu izmenu nastavak se lako menja i bezbedno povezuje sa pogonom. Pogon se opciono može montirati direktno na mlaznoj cevi ili na teleskopskoj cevi. Nastavci su, zavisno od verzije, pogodni za zahtevna čišćenja solarnih instalacija, staklenih površina, osetljivih i grubih fasada, kao i za dvorišta popločana kamenom ili drvetom. Kod pranja fasada četke se automatski okreću na gore, smanjujući fizički napor za korisnika. Pored toga, opciono su dostupni štitnik protiv prskanja (4.762-621.0) i zglob Vario (4.481-042.0).