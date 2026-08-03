Pogon za valjkastu četku 500
Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.
Izuzetno kvalitetan i dugotrajan hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki, napravljen od nerđajućeg čelika i PEEK plastike, proširuje mogućnosti naših profesionalnih kompresorskih čistača – čak i onih najmanjih sa manjom potrošnjom vode. Pogonska jedinica sa integrisanom mlaznom polugom za savršeno raspršivanje vode omogućava korišćenje nastavaka s četkama različite tvrdoće, a zahvaljujući sistemu za brzu izmenu nastavak se lako menja i bezbedno povezuje sa pogonom. Pogon se opciono može montirati direktno na mlaznoj cevi ili na teleskopskoj cevi. Nastavci su, zavisno od verzije, pogodni za zahtevna čišćenja solarnih instalacija, staklenih površina, osetljivih i grubih fasada, kao i za dvorišta popločana kamenom ili drvetom. Kod pranja fasada četke se automatski okreću na gore, smanjujući fizički napor za korisnika. Pored toga, opciono su dostupni štitnik protiv prskanja (4.762-621.0) i zglob Vario (4.481-042.0).
Obeležja i prednosti
Pogon rotirajuće hidraulične valjkaste četkeZa pogon četke nije potreban dodatni motor. Kompaktan i lak uređaj Visokokvalitetna konstrukcija od nerđajućeg čelika i plastike PEEK.
Zamenjivi nastavci za četkuGarantovano najbolja četka za sve površine. Zvučni signal kada dodatak s četkom uđe u zahvat, za bezbedno korišćenje. Obeležavanje bojama olakšava izbor prikladnog dodatka s četkom.
Ugrađena mlazna polugaRavnomerno nanošenje vode po celoj dužini četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|350 / 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|40
|Priključni navoj
|M 18
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,1
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Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
Područja primene
- Za čišćenje solarnih postrojenja, površina izrađenih od pleksiglasa, stakla i staklenih bašti
- Za čišćenje fasada, roletni i žaluzina
- Za čišćenje tkanina i membrana
- Za čišćenje tremova sa kamenim i drvenim površinama
Pribor
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