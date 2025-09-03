Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer priključak za slavinu G1/sa redukcijom na G3/4. Element za redukciju omogućuje priključak na dve veličine navoja. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku 2 creva. Priključak za slavinu od G1 sa elementom za redukciju na G3/4 je naročito dobro namenjen za priključak na Kärcher baštenske pumpe i kompatibilan je sa tri najuobičajenija prečnika creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.