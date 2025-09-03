Priključak za slavinu G1 sa redukcionim elementom G3/4
Naročito robustan priključak za slavinu G1 sa elementom za redukciju na G3/4 za priključak na 2 veličine navoja. Idealan za priključak na Kärcher baštenske pumpe. Kompatibilan sa svim klik sistemima.
Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer priključak za slavinu G1/sa redukcijom na G3/4. Element za redukciju omogućuje priključak na dve veličine navoja. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku 2 creva. Priključak za slavinu od G1 sa elementom za redukciju na G3/4 je naročito dobro namenjen za priključak na Kärcher baštenske pumpe i kompatibilan je sa tri najuobičajenija prečnika creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Naročito robustan
- Garantuje robusnost
Redukcioni deo
- Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|46 x 39 x 39
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.