Set pribora Bike Cleaning

Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.

Set pribora za motocikl i bicikl je praktičan set za čišćenje i održavanje dvotočkaša sa motorom ili bez njega. On, pored univerzalne četke za pranje namenjene pažljivom čišćenju različitih površina, sadrži i bocu šampona za automobile 3 u 1 za intenzivno, a istovremeno pažljivo čišćenje, četku za pranje naplataka za efikasno uklanjanje nečistoća sa teško dostupnih mesta, kao i kratku cev za raspršivanje Vario Power Jet Short 360° sa podešavanjem pritiska i zglobom koji se rotira za 360°. Set pribora je podesan za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
Univerzalna četka za pranje
  • Mekane dlake koje neguju površinu i temeljno čiste sve površine.
Šampon za automobil 3 u 1, 1 litar
  • Maksimalan efekat čišćenja, nege i zaštite u samo jednoj radnoj operaciji.
Četka za pranje naplataka
  • Raspodela vode na 360° za perfektnu čistoću svuda u krug – i na teško dostupnim mestima.
Vario Power Jet Short 360°
  • Idealno za čišćenje blizo postavljenih, teško pristupačnih mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1,7
Težina sa ambalažom (kg) 2,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 422 x 105 x 220
Područja primene
  • Motocikli i skuteri