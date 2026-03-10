Set pribora Bike Cleaning
Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.
Set pribora za motocikl i bicikl je praktičan set za čišćenje i održavanje dvotočkaša sa motorom ili bez njega. On, pored univerzalne četke za pranje namenjene pažljivom čišćenju različitih površina, sadrži i bocu šampona za automobile 3 u 1 za intenzivno, a istovremeno pažljivo čišćenje, četku za pranje naplataka za efikasno uklanjanje nečistoća sa teško dostupnih mesta, kao i kratku cev za raspršivanje Vario Power Jet Short 360° sa podešavanjem pritiska i zglobom koji se rotira za 360°. Set pribora je podesan za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
Univerzalna četka za pranje
- Mekane dlake koje neguju površinu i temeljno čiste sve površine.
Šampon za automobil 3 u 1, 1 litar
- Maksimalan efekat čišćenja, nege i zaštite u samo jednoj radnoj operaciji.
Četka za pranje naplataka
- Raspodela vode na 360° za perfektnu čistoću svuda u krug – i na teško dostupnim mestima.
Vario Power Jet Short 360°
- Idealno za čišćenje blizo postavljenih, teško pristupačnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|422 x 105 x 220
Kompatibilni uređaji
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K7 Compact
Područja primene
- Motocikli i skuteri