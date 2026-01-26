CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha RM 760, u tabletama, 16Tablete

CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha RM 760 u tabletama: sredstvo za temeljno čišćenje raspršnom ekstrakcijom u obliku tableta sa Encapsulation tehnologijom. U foliji koja pomaže čišćenju i koja je rastvorljiva u vodi. Nema troška za ispiranje.