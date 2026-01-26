CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha RM 760, u tabletama, 16Tablete
CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha RM 760 u tabletama: sredstvo za temeljno čišćenje raspršnom ekstrakcijom u obliku tableta sa Encapsulation tehnologijom. U foliji koja pomaže čišćenju i koja je rastvorljiva u vodi. Nema troška za ispiranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (Tablete)
|16
|Pakovanje (Kom)
|20
|pH vrednost
|8,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|72 x 61 x 141
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Priprema automobila
- Tekstilne površine