Шланг Performance Plus 3/4 "-50м
Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.
Новый садовый шланг Karcher Performance Plus диаметром 3/4 ", и длиной 50 метров, прочный, и чрезвычайно устойчивый к перегибам: благодаря этим характеристикам особенно удобен при поливе средних и больших по площади садов. Этот шланг был изготовлен из высококачественного многослойного материала и с улучшенными свойствами, благодаря чему обеспечивает постоянный поток воды. Устойчивый к атмосферным воздействиям наружный слой с защитой от ультрафиолета, способствует защите материала от атмосферного влияния, а непрозрачный промежуточный слой гарантирует, что в шланге не образуются водоросли. Кроме того, экологичный садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - поэтому он абсолютно безвреден для здоровья. Он так же обладает высокой термостойкостью: от -20 до +60 ° C. Выдерживает давление до 30 бар.
Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
- Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
50 м
- Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 30 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
- Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
- Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
- Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
- Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|11,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,54
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 250