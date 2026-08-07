Flexible lance
41" flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult to reach areas, e.g. gutters.
41.34 in. (1050 mm) flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult-to-reach areas, e.g., gutters, car roofs, underbodies or wheel arches.
Specifications
Technical data
|Length (in)
|41
|Weight incl. packaging (lb)
|3.6
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