Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher. Súng phun có thể sử dụng với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có bộ chuyển đổi Quick Connect mà không thuộc dòng Full Control.