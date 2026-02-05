Súng phun kết nối nhanh G 180 Q
Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher. Súng phun có thể sử dụng với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có bộ chuyển đổi Quick Connect mà không thuộc dòng Full Control.
Tính năng và ưu điểm
Kết nối Nhanh
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Kết nối Bayonet
- Có thể kết nối với tất cả phụ kiện của Karcher
Khóa an toàn
- Chặn cò súng phun.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,438
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,508
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|551 x 43 x 188