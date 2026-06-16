Les lames du robot tondeuse doivent être remplacées tous les 1 à 2 mois afin de garantir une coupe efficace et une pelouse saine. Les lames sont affûtées et trempées des deux côtés, ce qui garantit une durée de vie plus longue. Le kit comprend 12 lames de rechange et 12 vis qui peuvent aisément être remplacées à la main pour faciliter le changement de lame.