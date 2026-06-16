Blade set RCX
Les lames de rechange tranchantes du robot tondeuse RCX permettent de couper le gazon à la perfection. Afin de garantir l'efficacité de la tonte, les lames doivent être remplacées régulièrement.
Les lames du robot tondeuse doivent être remplacées tous les 1 à 2 mois afin de garantir une coupe efficace et une pelouse saine. Les lames sont affûtées et trempées des deux côtés, ce qui garantit une durée de vie plus longue. Le kit comprend 12 lames de rechange et 12 vis qui peuvent aisément être remplacées à la main pour faciliter le changement de lame.
Caractéristiques et avantages
Des lames affûtées des deux côtés
- Assurent une coupe de précision.
- Grâce à la rotation alternée du plateau de coupe dans les deux sens, les lames sont sollicitées des deux côtés et restent affûtées deux fois plus longtemps.
Passage rapide
- Remplacement de lame facile en seulement quelques étapes simples.
- Pour remplacer les lames, vous avez uniquement besoin d'un tournevis et de gants de protection.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|12
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|36 x 18 x 1