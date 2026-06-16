Blade set RCX
De vervangende messen voor de RCX robotmaaier zorgen voor een vlijmscherpe grasafwerking. Regelmatig vervangen garandeert een constant hoge maai-efficiëntie.
De messen van de robotmaaier moeten elke één tot twee maanden worden vervangen voor een efficiënte maaiing en een gezond gazon. De messen zijn aan beide zijden volledig geslepen en gehard voor een langere levensduur. De set bevat 12 vervangmessen en 12 schroeven die met de hand gemakkelijk te verwisselen zijn, zodat het vervangen van de messen eenvoudig verloopt.
Kenmerken en voordelen
Aan beide zijden geslepen messen
- Voor het messcherp maaien van gras.
- Door de maaier afwisselend in beide richtingen te roteren, worden de messen aan beide zijden belast en blijven ze twee keer zo lang scherp.
Eenvoudige vervanging
- Eenvoudige meswissel in slechts een paar stappen.
- Alles wat u nodig heeft om het mes te vervangen is een schroevendraaier en stevige handschoenen.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|12
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|36 x 18 x 1