De messen van de robotmaaier moeten elke één tot twee maanden worden vervangen voor een efficiënte maaiing en een gezond gazon. De messen zijn aan beide zijden volledig geslepen en gehard voor een langere levensduur. De set bevat 12 vervangmessen en 12 schroeven die met de hand gemakkelijk te verwisselen zijn, zodat het vervangen van de messen eenvoudig verloopt.