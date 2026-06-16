Bonnette en microfibres WV Extérieur
Idéale pour les vitres extérieures : la bonnette en microfibres pour l'extérieur avec fixation autoagrippante, dotée d'un nombre particulièrement élevé de fibres abrasives. Racleur inclus pour les saletés les plus tenaces.
Grâce au système à système de bandes autoagrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée. Grâce au grand nombre de fibres abrasives, cette bonnette convient parfaitement au nettoyage des fenêtres à l'extérieur. Le grattoir de déchets inclus enlève même les salissures les plus tenaces des fenêtres.
Caractéristiques et avantages
Bonnette microfibres pour l'extérieur
- Pour des fenêtres brillantes sans traits.
Fermeture à système de bandes autoagrippantes
- Grâce au système à Velcro, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée.
Grattoir de saleté
Convient au set Extra vaporisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Composition des fibres textiles
|70 % polyester ; 30 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 275 x 30
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- WV 2 Plus D500 *EU
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Care
- WV 2 Universal Extra
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 2 Universal Precision+ Black
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision Black
- WV 4-4 Plus Battery Set
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Petits carreaux
- Miroirs
- Même les saletés tenaces