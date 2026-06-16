Microvezeldoek Outdoor Grijs alle WV >2017 (2 st)
Ideeal voor uw vensters buitenshuis: de microvezel doek voor buitenshuis met klittenbandsluiting en een groot aantal schurende vezels. Inclusief vuilschraper voor het meest hardnekkige vuil.
Dankzij het klittenbandsysteem, kan de microvezel doek eenvoudig op de sproeifles worden vastgemaakt en ook vervangen. Omwille van het bijzonder hoog aantal schurende vezels, is deze doek zeer geschikt voor de reining van ramen buitenshuis. Met de meegeleverde vuilschraper kan zelfs het meest hardnekkige vuil van uw raam worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Microvezel doek Outdoor
- Voor schitterende, streepvrije vensters.
Bevestiging met klittenband
- Dankzij het klittenbandysteem kan de microvezel doek eenvoudig en snel worden vervangen.
Vuilschraper
Geschikt voor de extra set sproeifles van de WV (2.633-129.0)
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Vezelsamenstelling textiel
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|70 x 275 x 30
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Tegels
- Spiegels
- Zelfs hardnekkige vervuiling