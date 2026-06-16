Microvezeldoek Outdoor Grijs alle WV >2017 (2 st)

Dankzij het klittenbandsysteem, kan de microvezel doek eenvoudig op de sproeifles worden vastgemaakt en ook vervangen. Omwille van het bijzonder hoog aantal schurende vezels, is deze doek zeer geschikt voor de reining van ramen buitenshuis. Met de meegeleverde vuilschraper kan zelfs het meest hardnekkige vuil van uw raam worden verwijderd.