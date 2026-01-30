Brosses latérales pour déchets humides S6
Deux brosses latérales pour balayeuse à garnissage spécial pour déchets humides. Adaptées aux balayeuses S 6 à S 6 Twin.
Les brosses latérales dotées d'un garnissage associant des poils standard et des poils triple résistance sont parfaites pour décoller et balayer les déchets humides. Elles sont par exemple recommandées pour le balayage des feuilles mouillées par la pluie et adhérant au sol. Les brosses latérales sont adaptées aux balayeuses S 6 à S 6 Twin.
Caractéristiques et avantages
Combinaison spéciale de poils standard et de poils triple résistance
- Force abrasive améliorée pour décoller et balayer les déchets humides.
- Même les salissures fines sont balayées de manière fiable.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 290 x 61
Domaines d'utilisation
- Chemins
- Saleté humide