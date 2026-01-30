Les brosses latérales dotées d'un garnissage associant des poils standard et des poils triple résistance sont parfaites pour décoller et balayer les déchets humides. Elles sont par exemple recommandées pour le balayage des feuilles mouillées par la pluie et adhérant au sol. Les brosses latérales sont adaptées aux balayeuses S 6 à S 6 Twin.