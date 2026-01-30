Zijborstels voor vochtig vuil S6
Twee veegborstels met speciale borstelsamenstelling voor vochtig vuil zoals nate bladeren. Geschikt voor de S 6 veegmachines.
De zijborstels met borstelsamenstelling bestaande uit standaard borstelharen en borstelharen die drie keer harder zijn, zijn ideaal voor het losmaken en opvegen van nat vuil. We raden je aan dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te vegen die nat zijn geworden van de regen en vastzitten aan de grond. De zijborstels zijn geschikt voor S 6 en S 6 Twin duwveegmachines.
Kenmerken en voordelen
Speciale borstelconfiguratie bestaande uit een mix van standaard borstelharen en borstelharen die drie keer harder zijn
- Verbeterde uitvoerkracht voor het losmaken en vegen van nat vuil
- Zelfs fijn afval wordt betrouwbaar opgeveegd
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|290 x 290 x 61
Toepassingen
- Paden
- Nat vuil