Filtre en mousse de sortie d'air

Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.

Le filtre de sortie d'air en mousse nettoie l'air évacué en filtrant les fines particules de saleté pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome de Kärcher. Il est recommandé de changer le filtre au moins une fois par an.

Caractéristiques et avantages
Filtre à maille fine
  • Filtre les saletés fines de l'air aspiré.
Remplacement aisé
  • Remplacement facile du filtre de sortie d'air en mousse en retirant le boîtier de filtre.
Spécifications

Données techniques

Couleur gris
Dimensions (L × l × h) (mm) 75 x 50 x 50
Domaines d'utilisation
  • Saleté sèche