Filtre en mousse de sortie d'air
Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.
Le filtre de sortie d'air en mousse nettoie l'air évacué en filtrant les fines particules de saleté pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome de Kärcher. Il est recommandé de changer le filtre au moins une fois par an.
Caractéristiques et avantages
Filtre à maille fine
- Filtre les saletés fines de l'air aspiré.
Remplacement aisé
- Remplacement facile du filtre de sortie d'air en mousse en retirant le boîtier de filtre.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|75 x 50 x 50
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche