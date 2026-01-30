Schuimfilter

De luchtafvoerschuimfilter filtert fijne vuildeeltjes uit de lucht tijdens het stofzuigen en is geschikt voor de VC 4 Cordless myHome en VC 4 Cordless Premium myHome apparaten.

De luchtafvoerschuimfilter reinigt de afvoerlucht door tijdens het stofzuigen fijne vuildeeltjes uit te filteren. Te gebruiken met de VC 4 Cordless myHome en VC 4 Cordless Premium myHome stofzuigers van Kärcher. We raden aan om het filter minimaal één keer per jaar te vervangen.

Kenmerken en voordelen
Fijnmazige filter
  • Filtert fijn vuil uit de aangezogen lucht.
Eenvoudig te verwisselen
  • Eenvoudiger verwisselen van het luchtafvoerschuimfilter door de filterbehuizing te verwijderen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur grijs
Afmetingen (l x b x h) (mm) 75 x 50 x 50
Toepassingen
  • Droog vuil