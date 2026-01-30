Le filtre HEPA 13 (EN 1822:1998) pour l'aspirateur poussières multicyclonique VC 3 de Kärcher filtre de manière sûre et fiable les saletés les plus fines comme le pollen et les particules allergisantes. L'air rejeté est par conséquent plus propre que l'air ambiant. Idéal pour les personnes souffrant d'allergies.