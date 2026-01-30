De HEPA 13 filter (EN 1822:1998) voor de Kärcher VC 3 multi-cycloon stofzuiger filtert veilig en betrouwbaar het fijnste stof, zoals pollen en allergieveroorzakende partikels. Dit betekent dat de uitgeblazen lucht schoner is dan de lucht in de leefruimte. Ideaal voor allergielijders.