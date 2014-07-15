Filtre plissé plat KFI 7420

Filtre plissé plat robuste, spécialement conçu pour l'aspirateur cendres et poussières. Pour une puissance d'aspiration prolongée.

Caractéristiques et avantages
Convient pour les aspirateurs cendres et poussières Kärcher AD 3, AD 2 et AD 4 Premium
Pour une puissance d'aspiration prolongée
Facile à remplacer
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 197 x 97 x 48
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Cendre