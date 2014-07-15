Filtre plissé plat KFI 7420
Filtre plissé plat robuste, spécialement conçu pour l'aspirateur cendres et poussières. Pour une puissance d'aspiration prolongée.
Caractéristiques et avantages
Convient pour les aspirateurs cendres et poussières Kärcher AD 3, AD 2 et AD 4 Premium
Pour une puissance d'aspiration prolongée
Facile à remplacer
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|197 x 97 x 48
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Cendre