Filter AD Combizuiger As&Stof

Robuuste vlakfilter specificaal voor de as- en droogzuiger. Voor langdurige prestaties.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher as- en droogzuigers AD 3, AD 2 en AD 4 Premium.
Voor een langdurige zuigkracht.
Eenvoudig te verwisselen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 197 x 97 x 48
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Verwijderen van assen