Filter AD Combizuiger As&Stof
Robuuste vlakfilter specificaal voor de as- en droogzuiger. Voor duurzame prestaties.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher as- en droogzuigers AD 3, AD 2 en AD 4 Premium.
Voor een langdurige zuigkracht.
Eenvoudig te verwisselen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|197 x 97 x 48
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Verwijderen van assen