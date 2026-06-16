Fixation par serrage RCX
Fixation flexible de l'antenne RTK sur des éléments horizontaux ou verticaux grâce à un mécanisme de serrage.
La fixation par serrage apporte plus de flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il suffit de placer la tête de l'antenne dans le support et de la visser ensuite sur des éléments horizontaux à l'aide du dispositif de serrage. En un seul geste, vous pouvez faire passer le support de l'horizontale à la verticale. Pour ce faire, veillez à maintenir une vue dégagée à 100° vers le ciel. Vous pouvez fixer l'antenne à une clôture de jardin, à un balcon, à un échafaudage, etc.
Caractéristiques et avantages
Support sûr
- Le mécanisme à vis permet de fixer solidement l'antenne RTK dans une position sûre.
Fixation flexible
- La fixation par serrage offre nombreuses possibilités d'installation sur des éléments horizontaux ou verticaux, tels qu'une clôture de jardin, un balcon, un échafaudage, etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 110 x 135